Das wäre der Verlust bei einem frühen J M Smucker-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das J M Smucker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 130,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 76,365 J M Smucker-Aktien im Depot. Die gehaltenen J M Smucker-Aktien wären am 25.11.2026 9 932,04 USD wert, da der Schlussstand 130,06 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 0,68 Prozent.

Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 14,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at