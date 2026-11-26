J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Rentable J M Smucker-Anlage?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: Wäre eine Investition in J M Smucker von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Vor 5 Jahren wurde das J M Smucker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 130,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 76,365 J M Smucker-Aktien im Depot. Die gehaltenen J M Smucker-Aktien wären am 25.11.2026 9 932,04 USD wert, da der Schlussstand 130,06 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 0,68 Prozent.
Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 14,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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