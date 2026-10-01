J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|Lohnendes J M Smucker-Investment?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: Wäre eine J M Smucker-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem J M Smucker-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das J M Smucker-Papier bei 119,69 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hat, hat nun 0,835 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 118,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,35 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,65 Prozent.
J M Smucker war somit zuletzt am Markt 12,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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