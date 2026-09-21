Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Frühe Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jack Henry Associates-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Jack Henry Associates-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Jack Henry Associates-Anteile bei 151,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,580 Jack Henry Associates-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 154,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 018,95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1,90 Prozent.
Der Jack Henry Associates-Wert an der Börse wurde auf 10,85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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