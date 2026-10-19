S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätte ein Investment in Jack Henry Associates von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Jack Henry Associates-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 152,93 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,389 Jack Henry Associates-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Jack Henry Associates-Papiers auf 153,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 017,00 USD wert. Mit einer Performance von +0,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Jack Henry Associates eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at