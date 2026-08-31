Jack Henry & Associates Aktie
WKN: 888286 / ISIN: US4262811015
|Lukrative Jack Henry Associates-Anlage?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Jack Henry Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jack Henry Associates von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Jack Henry Associates-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Jack Henry Associates-Papier bei 156,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Jack Henry Associates-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,378 Jack Henry Associates-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1 082,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,73 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,26 Prozent.
Jack Henry Associates markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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