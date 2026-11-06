Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Johnson Controls International-Investition im Blick
|
06.11.2026 10:03:30
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Controls International von vor 10 Jahren eingebracht
Die Johnson Controls International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Johnson Controls International-Aktie 40,88 USD wert. Bei einem Johnson Controls International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,446 Johnson Controls International-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 321,58 USD, da sich der Wert einer Johnson Controls International-Aktie am 05.11.2026 auf 131,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 221,58 Prozent angezogen.
Insgesamt war Johnson Controls International zuletzt 85,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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