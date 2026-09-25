S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Johnson Controls International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Johnson Controls International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Johnson Controls International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,815 Johnson Controls International-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 263,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +163,86 Prozent.

Johnson Controls International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 88,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at