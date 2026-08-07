Johnson Controls International Aktie

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WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619

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Rentable Johnson Controls International-Anlage? 07.08.2026 10:03:56

S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Controls International-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Johnson Controls International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Johnson Controls International-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Johnson Controls International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,07 USD. Bei einem Johnson Controls International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,754 Johnson Controls International-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 444,43 USD, da sich der Wert eines Johnson Controls International-Papiers am 06.08.2026 auf 154,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 114,44 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International bezifferte sich zuletzt auf 93,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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