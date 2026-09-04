Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Profitable Johnson Controls International-Anlage?
|
04.09.2026 10:03:59
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 04.09.2021 wurde das Johnson Controls International-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 75,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,333 Johnson Controls International-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 142,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,59 USD wert. Das entspricht einem Plus von 89,59 Prozent.
Zuletzt verbuchte Johnson Controls International einen Börsenwert von 84,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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