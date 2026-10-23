Johnson Controls International Aktie
WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619
|Johnson Controls International-Performance im Blick
|
23.10.2026 10:03:37
S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Controls International von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Controls International-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,661 Johnson Controls International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 143,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 954,55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 195,45 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Johnson Controls International einen Börsenwert von 91,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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