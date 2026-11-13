Johnson Controls International Aktie

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WKN DE: A2AQCA / ISIN: IE00BY7QL619

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Lohnendes Johnson Controls International-Investment? 13.11.2026 10:03:46

S&P 500-Titel Johnson Controls International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Controls International von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Johnson Controls International-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Johnson Controls International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 120,20 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Johnson Controls International-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,319 Johnson Controls International-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 142,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 185,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,59 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Johnson Controls International belief sich jüngst auf 87,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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