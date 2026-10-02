S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KeyCorp von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit KeyCorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der KeyCorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,17 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die KeyCorp-Aktie investiert hat, hat nun 821,693 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 474,94 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Anteils am 01.10.2026 auf 20,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,75 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von KeyCorp bezifferte sich zuletzt auf 21,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at