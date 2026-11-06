S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KeyCorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in KeyCorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KeyCorp-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 56,850 KeyCorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 20,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 191,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte KeyCorp einen Börsenwert von 22,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at