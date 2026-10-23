KeyCorp Aktie

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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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Hochrechnung 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Titel KeyCorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KeyCorp von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 23.10.2021 wurden KeyCorp-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die KeyCorp-Aktie letztlich bei 24,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 415,973 KeyCorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 8 822,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,21 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,77 Prozent verringert.

KeyCorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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