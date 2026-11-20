Investoren, die vor Jahren in KeyCorp-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden KeyCorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der KeyCorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,279 KeyCorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,71 USD, da sich der Wert eines KeyCorp-Anteils am 19.11.2026 auf 20,03 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 14,29 Prozent.

KeyCorp wurde am Markt mit 21,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at