Keysight Technologies Aktie

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WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035

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Keysight Technologies-Investment 04.11.2026 16:03:36

S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Keysight Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Keysight Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Keysight Technologies-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 125,76 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,952 Keysight Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 305,11 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 426,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142,61 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Keysight Technologies eine Marktkapitalisierung von 50,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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