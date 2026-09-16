S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Keysight Technologies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Keysight Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 179,78 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,556 Anteilen. Die gehaltenen Keysight Technologies-Aktien wären am 15.09.2026 174,30 USD wert, da der Schlussstand 313,36 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 74,30 Prozent gleich.

Der Marktwert von Keysight Technologies betrug jüngst 53,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at