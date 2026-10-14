S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Keysight Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Keysight Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Am 14.10.2021 wurde das Keysight Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Keysight Technologies-Anteile an diesem Tag bei 168,27 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,943 Keysight Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Keysight Technologies-Anteile wären am 13.10.2026 2 200,15 USD wert, da der Schlussstand 370,22 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 120,02 Prozent gesteigert.

Keysight Technologies wurde am Markt mit 63,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at