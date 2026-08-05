Keysight Technologies Aktie
WKN DE: A12B6J / ISIN: US49338L1035
|Lohnender Keysight Technologies-Einstieg?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Keysight Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Keysight Technologies-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Keysight Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 161,32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Keysight Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,620 Anteilen. Die gehaltenen Keysight Technologies-Anteile wären am 04.08.2026 211,53 USD wert, da der Schlussstand 341,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111,53 Prozent vermehrt.
Alle Keysight Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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