Kimberly-Clark Aktie

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WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

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Profitable Kimberly-Clark-Investition? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kimberly-Clark gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Kimberly-Clark-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 121,81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Kimberly-Clark-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82,095 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 060,91 USD, da sich der Wert einer Kimberly-Clark-Aktie am 17.09.2026 auf 98,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,39 Prozent verringert.

Kimberly-Clark war somit zuletzt am Markt 32,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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