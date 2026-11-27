Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Rentabler Kimberly-Clark-Einstieg?
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 122,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,817 Kimberly-Clark-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 89,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,45 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,58 Prozent.
Kimberly-Clark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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