Bei einem frühen Kimberly-Clark-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Kimberly-Clark-Aktie bei 122,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,817 Kimberly-Clark-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 89,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109,45 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,58 Prozent.

Kimberly-Clark markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at