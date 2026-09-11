S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kimberly-Clark-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Kimberly-Clark-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 137,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Kimberly-Clark-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,297 Kimberly-Clark-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 98,48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 718,57 USD wert. Damit wäre die Investition 28,14 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Kimberly-Clark betrug jüngst 32,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at