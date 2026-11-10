S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kimco Realty von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kimco Realty-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.11.2025 wurde das Kimco Realty-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kimco Realty-Aktie an diesem Tag 20,33 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Kimco Realty-Aktie investiert hat, hat nun 49,188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kimco Realty-Papiere wären am 09.11.2026 1 268,08 USD wert, da der Schlussstand 25,78 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,81 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Kimco Realty zuletzt 16,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at