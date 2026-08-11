Kimco Realty Aktie
WKN: 883111 / ISIN: US49446R1095
|Langfristige Anlage
|
11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Kimco Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimco Realty von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Kimco Realty-Papier statt. Diesen Tag beendete die Kimco Realty-Aktie bei 30,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,287 Kimco Realty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,26 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 20,74 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Kimco Realty einen Börsenwert von 16,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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