S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kinder Morgan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Kinder Morgan-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45,579 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 31,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 429,81 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,98 Prozent.

Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich jüngst auf 69,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at