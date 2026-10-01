Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
|Langfristige Performance
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kinder Morgan von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,30 USD wert. Bei einem Kinder Morgan-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 353,357 Kinder Morgan-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 30,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 653,71 USD wert. Mit einer Performance von +6,54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Kinder Morgan wurde am Markt mit 67,67 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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