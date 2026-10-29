Kinder Morgan Aktie

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WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017

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Langfristige Investition 29.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kinder Morgan-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Kinder Morgan-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Kinder Morgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Kinder Morgan-Anteile an diesem Tag 25,90 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,861 Kinder Morgan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kinder Morgan-Aktie auf 33,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,58 Prozent vermehrt.

Kinder Morgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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