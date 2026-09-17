S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kinder Morgan von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kinder Morgan-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Kinder Morgan-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Kinder Morgan-Papier an diesem Tag 15,96 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Kinder Morgan-Aktie investiert hat, hat nun 6,266 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 30,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,54 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 92,54 Prozent.

Kinder Morgan wurde am Markt mit 68,55 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at