Am 26.11.2025 wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kinder Morgan-Anteile bei 26,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,106 Kinder Morgan-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 175,88 USD, da sich der Wert eines Kinder Morgan-Papiers am 25.11.2026 auf 31,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,59 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Kinder Morgan eine Marktkapitalisierung von 69,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at