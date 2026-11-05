Kinder Morgan Aktie
WKN DE: A1H6GK / ISIN: US49456B1017
|Kinder Morgan-Investition im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kinder Morgan-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Kinder Morgan-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,87 USD. Bei einem Kinder Morgan-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,277 Kinder Morgan-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kinder Morgan-Papiers auf 31,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 868,41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 86,84 Prozent.
Der Börsenwert von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 73,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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