S&P 500-Titel Kinder Morgan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kinder Morgan von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Kinder Morgan-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Kinder Morgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,68 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 599,520 Kinder Morgan-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 18 938,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,59 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 89,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kinder Morgan belief sich zuletzt auf 69,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at