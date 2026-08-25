Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Lohnendes Kraft Heinz Company-Investment? 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kraft Heinz Company-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kraft Heinz Company-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 27,69 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hat, hat nun 361,141 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 270,49 USD wert. Damit wäre die Investition 7,30 Prozent weniger wert.

Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 30,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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