Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Lohnendes Kraft Heinz Company-Investment?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kraft Heinz Company-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 27,69 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert hat, hat nun 361,141 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 270,49 USD wert. Damit wäre die Investition 7,30 Prozent weniger wert.
Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 30,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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