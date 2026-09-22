Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Hochrechnung 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Kraft Heinz Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.09.2025 wurde die Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 3,791 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,38 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 21.09.2026 auf 24,37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7,62 Prozent vermindert.

Insgesamt war Kraft Heinz Company zuletzt 28,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images

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