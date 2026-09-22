Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Hochrechnung
|
22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kraft Heinz Company-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 22.09.2025 wurde die Kraft Heinz Company-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,38 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 3,791 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,38 USD, da sich der Wert einer Kraft Heinz Company-Aktie am 21.09.2026 auf 24,37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7,62 Prozent vermindert.
Insgesamt war Kraft Heinz Company zuletzt 28,95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Scott Olson/Getty Images
Nachrichten zu Kraft Heinz Company
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu Kraft Heinz Company
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kraft Heinz Company
|21,26
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.