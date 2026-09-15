Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Frühe Investition 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren verloren

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Kraft Heinz Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Kraft Heinz Company-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 89,17 USD. Bei einem Kraft Heinz Company-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112,145 Kraft Heinz Company-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (24,60 USD), wäre das Investment nun 2 758,78 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 72,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Kraft Heinz Company eine Marktkapitalisierung von 29,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images

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