Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Kraft Heinz Company-Performance im Blick
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Kraft Heinz Company-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers betrug an diesem Tag 89,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 11,141 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Kraft Heinz Company-Papiers auf 24,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 275,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 72,43 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Kraft Heinz Company belief sich zuletzt auf 30,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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