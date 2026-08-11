S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Kraft Heinz Company-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,648 Kraft Heinz Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,00 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 10.08.2026 auf 24,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,00 Prozent verringert.

Kraft Heinz Company wurde am Markt mit 30,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at