Kraft Heinz Company Aktie

Kraft Heinz Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Rentable Kraft Heinz Company-Anlage? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kraft Heinz Company-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Kraft Heinz Company-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,648 Kraft Heinz Company-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,00 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 10.08.2026 auf 24,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,00 Prozent verringert.

Kraft Heinz Company wurde am Markt mit 30,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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