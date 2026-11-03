Kraft Heinz Company Aktie
WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064
|Lohnender Kraft Heinz Company-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kraft Heinz Company-Papier bei 37,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,672 Kraft Heinz Company-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,62 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Anteils am 02.11.2026 auf 24,93 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 33,38 Prozent gleich.
Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 28,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Scott Olson/Getty Images
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