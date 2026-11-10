Kraft Heinz Company Aktie

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WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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Profitable Kraft Heinz Company-Anlage? 10.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kraft Heinz Company-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kraft Heinz Company-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie betrug an diesem Tag 81,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,282 Kraft Heinz Company-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 299,93 USD, da sich der Wert eines Kraft Heinz Company-Papiers am 09.11.2026 auf 24,42 USD belief. Mit einer Performance von -70,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Kraft Heinz Company-Wert an der Börse wurde auf 28,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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