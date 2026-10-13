S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Kraft Heinz Company-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Kraft Heinz Company-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Kraft Heinz Company-Aktie betrug an diesem Tag 87,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Kraft Heinz Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,149 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 22,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,21 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Kraft Heinz Company bezifferte sich zuletzt auf 26,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at