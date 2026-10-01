S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Kroger-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kroger-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 223,464 Kroger-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,62 USD gerechnet, wäre die Investition nun 13 099,44 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 30,99 Prozent gleich.

Der Marktwert von Kroger betrug jüngst 35,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at