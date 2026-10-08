Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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Frühes Investment 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kroger von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kroger-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Kroger-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,534 Kroger-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (59,25 USD), wäre die Investition nun 150,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Kroger eine Börsenbewertung in Höhe von 34,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

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