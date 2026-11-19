Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Lukrative Kroger-Investition?
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kroger-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Kroger-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Kroger-Papiers betrug an diesem Tag 67,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,483 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 102,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,43 Prozent.
Alle Kroger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com
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