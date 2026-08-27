Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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Performance im Blick 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kroger von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Kroger-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Kroger-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 67,98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,471 Kroger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Kroger-Aktie auf 58,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,07 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 13,93 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Kroger belief sich zuletzt auf 35,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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