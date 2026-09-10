Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Kroger-Investment
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kroger-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kroger-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,67 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Kroger-Aktie investiert hat, hat nun 234,357 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 13 227,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32,27 Prozent vermehrt.
Kroger wurde am Markt mit 34,97 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com
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