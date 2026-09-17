Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|Frühe Investition
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Kroger-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,218 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 61,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,72 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 196,72 USD entspricht einer Performance von +96,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Kroger belief sich zuletzt auf 38,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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