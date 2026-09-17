Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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Frühe Investition 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 10 Jahren verdient

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kroger-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Kroger-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,218 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 61,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,72 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 196,72 USD entspricht einer Performance von +96,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kroger belief sich zuletzt auf 38,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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