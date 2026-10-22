S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr bedeutet

Am 22.10.2025 wurde das Kroger-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kroger-Anteile bei 68,60 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Kroger-Aktie investierten, hätten nun 145,773 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kroger-Papiers auf 64,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 348,40 USD wert. Mit einer Performance von -6,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Kroger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at