Kroger Aktie

Kroger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851544 / ISIN: US5010441013

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Rentable Kroger-Investition? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kroger von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kroger-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kroger-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Kroger-Papier an diesem Tag 65,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Kroger-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,256 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 879,33 USD, da sich der Wert einer Kroger-Aktie am 23.09.2026 auf 57,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,07 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Kroger einen Börsenwert von 34,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com

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