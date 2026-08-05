S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in L3Harris Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das L3Harris Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 88,74 USD wert. Bei einem L3Harris Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 112,689 L3Harris Technologies-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 150,10 USD, da sich der Wert eines L3Harris Technologies-Anteils am 04.08.2026 auf 285,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 221,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von L3Harris Technologies belief sich zuletzt auf 51,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at