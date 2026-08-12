L3Harris Technologies Aktie

L3Harris Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095

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Lukrative L3Harris Technologies-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die L3Harris Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das L3Harris Technologies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen L3Harris Technologies-Anteile an diesem Tag bei 270,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,370 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 286,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,85 USD wert. Damit wäre die Investition 5,85 Prozent mehr wert.

Der L3Harris Technologies-Wert an der Börse wurde auf 54,03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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