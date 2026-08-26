L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|Profitable L3Harris Technologies-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der L3Harris Technologies-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 234,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,644 L3Harris Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 262,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 179,96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,80 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für L3Harris Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 48,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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